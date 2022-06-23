İstanbul Sözleşmesi için son dava: Kadınlar Danıştay'da bir araya gelecek

23 Haziran 2022 Perşembe, 10:15

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan iptal davasının son duruşması bugün görülecek. Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek davada, Danıştay savcısının önceki duruşmalarda “Cumhurbaşkanı kararı aykırı” dese de kadınlar için hayati önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi için son karar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

PINAR'IN KATİLİ: "İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN İPTAL EDİLMESİ İYİ OLDU""

BirGün'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın “İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi iyi oldu” cümleleri ise katillerin aldığı gücün özeti oldu.

‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan katil Cemal Metin Avcı’ya verilen haksız tahrik indirimine karşı ülke ayakta. Kararın açıklandığı pazartesi gününden bu yana kadınlar meydanlara çıkarak kararı protesto etti, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkacaklarının vurgusunu yaptı.

Kadınlar, "Öldürülen ve şiddete uğrayan tüm kadınlar için adalet istiyoruz" dedi.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİNE 'HAKSIZ TAHRİK' UTANCI!

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin 4 Temmuz’da Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak.

Baba Gültekin, karar sonrası yaptığı açıklamada hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtmiş, “Türkiye’de adalet yok, ölmüş” demişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gültekin davasıyla ilgili önceki gün istinafa dilekçe verdiklerini belirtti. Yanık, "Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir” açıklamasında bulundu.



