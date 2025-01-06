İstanbul Sultangazi'de korkunç olay! Polisin durdurduğu araçtan 'kadın cesedi' çıktı
İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı.
İstanbul bir kez daha kan donduran bir kadın cinayetine tanıklık etti.
Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Aracın bagajından ceset çıktı. Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Sultangazi #ceset
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