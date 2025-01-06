İstanbul Sultangazi'de korkunç olay! Polisin durdurduğu araçtan 'kadın cesedi' çıktı

İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı.

İstanbul Sultangazi'de korkunç olay! Polisin durdurduğu araçtan 'kadın cesedi' çıktı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:05

İstanbul bir kez daha kan donduran bir kadın cinayetine tanıklık etti.

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. 

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aracın bagajından ceset çıktı. Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #Sultangazi #ceset

İlgili Haberler

Bir tiner faciası da Sultangazi’de gerçekleşti: Ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı!

Bir tiner faciası da Sultangazi’de gerçekleşti: Ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı!
Kameralara yansıdı: Sultangazi’de iki ayrı noktada kavga

Kameralara yansıdı: Sultangazi’de iki ayrı noktada kavga
Paspasın altına zulalamışlar! Sultangazi’de 'uyuşturucu' baskını: 3 gözaltı

Paspasın altına zulalamışlar! Sultangazi’de 'uyuşturucu' baskını: 3 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler