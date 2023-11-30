İstanbul Tabip Odası Cumhuriyet sempozyumu düzenliyor

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:56

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:56

İTO Sağlık Politikaları Komisyonu 'Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları' semozyumu düzenleyeceğini duyurdu. İstanbul Tabip Odası, 2 ve 3 Aralıkta gerçekleşecek sempozyuma tüm yurttaşları beklediklerini duyurdu. Yapılan sempozyumun İTO'nun sosyal medya hesaplarıda yayınlanacağını belirterek bir basın bülteni yayınladı.

İTO Sağlık Politikaları Komisyonu'nun düzenleyeceği 'Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları' sempozyumuyla ilgili basın bülteni yayınladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Basın Emekçileri,

Memleket hastanelerinden numune hastanelerine, devlet hastanelerinden şehir hastanelerine…

Hükümet tabipliklerinden sağlık merkezlerine, sağlık ocaklarından aile hekimliklerine…

Sıtma, trahom, frengiyle mücadeleden COVID-19'a…

Muayenehanelerden semt dispanserlerine, özel polikliniklerden özel hastane zincirlerine…

Sosyalleştirmeden özelleştirmeye…

Hekimler, eczacılar, diş hekimleri, veteriner hekimler, hemşireler, ebeler, küçük sıhhat memurları; tekmil sağlıkçılar…

Cumhuriyetin yüzüncü yılında sağlık alanında şimdiye kadar yapılanları/yapılamayanları, yaşananları/yaşanmakta olanları birlikte konuşmak, tartışmak, değerlendirmek için buluşuyoruz.

Geçmişi doğru yorumlayamayanların geleceği doğru okuyamayacağını biliyoruz.

Tarihimizden birlikte öğrenmek, geleceğe birlikte bakabilmek için bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumuna bekliyoruz.

Sevgi ve dostlukla.

İSTANBUL TABİP ODASI / İTO SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONU"

İstanbul Tabip Odası yapılan sempozyumun detaylarını ve yer alacak konuşmacıların detaylarını paylaştı: