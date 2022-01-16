İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı belli oldu

16 Ocak 2022 Pazar, 19:08

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) seçim sona erdi.

Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un aralarında bulunduğu 5 aday yarıştığı seçimde oy verme işlemleri yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyüp Aksu kazandı

YENİDEN BAŞKAN OLDU

3 bin 345 kişinin geçerli oyun kullanıldığı seçimde Eyüp Aksu, bin 846 oyla yeniden başkan seçildi. Seçimde diğer adaylar Yahya Uğur 787, Yaşar Arabul 547, İrfan Öztürk 119 ve Zeynep Kılıç 46 oy aldı.

Eyüp Aksu, yeniden başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

KÜRSÜDE İP SALLANMIŞTI

Öte yandan adaylardan İrfan Öztürk, genel kurulda yaptığı konuşma sırasında yanında getirdiği ipi kürsüde sallayarak, "Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün." ifadelerini kullandı.





Eyüp Aksu taraftarları Öztürk'e tepki gösterirken Divan Başkanı Engin Türkmen'in müdahalesiyle gerginlik önlendi.