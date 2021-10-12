İstanbul Teknik Üniversitesi yurdu yüzde 15 zamlandı

12 Ekim 2021 Salı, 04:00

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü’ne bağlı Zeynep Birkan Kız Öğrenci Yurdu’na senelik yüzde 15 zam yapılması öğrencileri zor durumda bıraktı. Aylık yurt ücretlerinin 930 TL’den 1100’e yükseldiğini ve ödemekte zorluk yaşadıklarını dile getiren öğrenciler, “Bu şekilde devam ederse bir süre sonra yurtsuz kalacağız” dedi.

İTÜ Rektörlüğü’ne bağlı Zeynep Birkan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler Cumhuriyet’e konuştu.

‘HAKIMIZI İSTİYORUZ’

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama’da okuyan bir öğrenci, “Yurt başvurum olumlu sonuçlanmıştı, fakat ilk geldiğimde bile çok pahalı olan ve her sene zamlanarak daha da pahalanan bir yurda mecbur kaldım. Üniversite bünyesinde bulunan yurdum neredeyse özel yurtlar ve ev kiraları ile yarışacak kadar pahalı ve istisnasız her sene yüzde 15 zamlanıyor. Bu sene artık birkaç ay sonra karşılayamacağım bir noktaya geldi. Yani bu şekilde devam ederse bir süre sonra yurtsuz kalacağım” dedi. Yurt zamlarının geri çekilmesini isteyen öğrenince; “Bu yurt fiyatlarıyla İstanbul’da yaşayan bir öğrenci için geçinmek çok zor. İTÜ’nün öğrenci üzerinden para kazanmaya ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Eğitim nasıl haksa barınma da eşit derecede bir hak ve ben sadece hakkım olanı talep ediyorum” diye konuştu.

İTÜ Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi ise bu yıl üniversiteyi kazanarak büyük umutlarla uzak bir şehirden geldiğini dile getirerek “Kalacak yer bulmakta çok zorlandım, burada özel yurt, ev aradık ama hepsi dolmuştu. Maalesef Anadolu yakasında bir akraba evinde kalmak zorunda kaldım. Kaldığım yer okuluma çok uzak ve ulaşım sağlamakta zorlanıyorum. Bu önemli günlerim ne yazık ki yollarda geçiyor. Üniversiteyi iyi bir dereceyle kazanmış olup yurt bulamamak gerçekten haklarımızın işgal edildiği hissini veriyor. Taleplerimiz, İTÜ’de durmadan artan kontenjana rağmen son 10 yıldır yapılmayan yurtların yapılıp öğrencilerin barınma hakkının sağlanması. İTÜ’den benim gibi açıkta kalan ve yedekte bekleyen öğrencilere bir çözüm sunmasını ve öğrenciyi müşteri konumuna getiren vakıfların bir an önce okulumuzdan gitmesini istiyoruz” diye konuştu.