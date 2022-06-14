Üvey kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
B.Y. (15) isimli kız çocuğunun, kendisine köydeki hayvan damında elle tacizde bulunduğunu söylediği üvey babası F.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne P.Ç.’nin de, F.Ç.’den boşanmak için dava açacağı öğrenildi.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde F.Ç. (52) isimli erkek, üvey kızı B.Y.'ye (15) cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Bayramiç ilçesinde B.Y., eğitim gördüğü okuldaki öğretmenine, üvey babası F.Ç.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Öğretmenin yönlendirmesi ile annesiyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na giden B.Y., üvey babasının kendisine köydeki hayvan damında elle tacizde bulunduğunu belirtti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şikayet üzerine gözaltına alınan F.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayramiç Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ortaya çıkmasıyla anne P.Ç.’nin yakınlarına F.Ç.’den boşanmak için dava açacağını söylediği öğrenildi.
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