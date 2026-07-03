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İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: 7 ilçede sağanak alarmı

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: 7 ilçede sağanak alarmı

3.07.2026 16:06:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: 7 ilçede sağanak alarmı

İstanbul Valiliği, yarın beklenen gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Sağanak yağışın; sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi.
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, İstanbul'da yarın gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedilen açıklamada, yurttaşların kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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