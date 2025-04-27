İstanbul Valiliği saat verip uyardı: Fırtınaya dikkat!

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren poyraz etkili olacak. Fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte hava daha soğuk hissedilecek.

İstanbul Valiliği saat verip uyardı: Fırtınaya dikkat!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 15:19

Marmara'da yarından itibaren poyraz etkili olacak. Şiddetli esmesi beklenen rüzgarla, hava sıcaklığı daha düşük hissedilecek.

İstanbul Valiliği, bir uyarı notu yayımlayarak vatandaşları beklenen fırtınaya karşı uyardı. Valilik açıklamasında fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Rüzgarın fırtına şeklinde eseceği vurgulanan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Etiketler: #poyraz #İstanbul #uyarı #meteoroloji

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