İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 13:57
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
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İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de 9 Ekim’de etkili olması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”


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