İstanbul Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 13:57

Güncelleme: 08.10.2023 - 13:57

İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de 9 Ekim’de etkili olması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”