İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı: 'Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın'

Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:36

Güncelleme: 19.02.2025 - 12:36

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, İstanbul Valiliği oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınan önlemleri açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının 24 Şubat Pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Valiliğin açıklamasına göre, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasına göre çalışmalar sürdürülüyor. Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri, ana yollar, köprüler ve viyadüklerde buzlanmaya karşı önlemler alırken, emniyet birimleri kar lastiği denetimlerine devam ediyor.

Valilik, sokakta yaşayan yurttaşların belirlenen konaklama alanlarına yerleştirileceği ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

İstanbul Valiliği, şu konulara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti:

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.

Özel araç yerine toplu taşımayı kullanın.

Kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmayın.

Deniz ve hava yolu sefer bilgilerini önceden kontrol edin.

Yetkililer, elektrik, su, doğalgaz ve sağlık hizmetlerinde ek tedbirler alındığını belirterek, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu açıkladı.