Taksim yasağı, Galata Köprüsü'nde TÜGVA çağrısıyla yapılan mitingi hatırlattı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs için yapılan Taksim talebi için ‘Taksim Meydanı'nın miting yeri olmadığını’ söylemiş ve bugün İstanbul’da tam abluka uygulanmıştı. Bunun üzerine ‘miting alanı’ olmayan Galata Köprüsü’nde TÜGVA tarafından yapılan Filistin’e destek eyleminin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:50
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs öncesinde yaptığı konuşmada, "Muhalefet ve bazı marjinal yapılar, Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim Meydanı'nın miting yeri olmadığı herkesin malumuyken, bu konudaki dayatmaları masum bulmadığımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullanmış ve İçişleri Bakanlığı işçi ve emekçilerin Taksim’de kutlama yapmasını engellemek için İstanbul’da tam abluka uygulamıştı.

Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere polis de müdahale ederken, İstanbul Valiliği’nin miting alanı olmayan Galata Köprüsü’nü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın çağrısı doğrultusunda Filistin’e destek eylemi için açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

Söz konusu miting 2024’ün ilk gününde Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından düzenlenmişti. 


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