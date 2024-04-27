Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:40

Güncelleme: 27.04.2024 - 11:40

İstanbul, pazar günü iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kentte 28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı ile Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu gerçekleştirilecek. Bu iki büyük etkinlik nedeniyle megakentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul yarı maratonu ne zaman? Pazar günü İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı kapsamında saat 07.00 itibarıyla Beşiktaş Meydan ile Zincirlikuyu D-100 güney katılım arası, Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydanı arası ile Üçler, Tavukhane ve Nakilbent sokaklar ile Aksakal Caddesi ve bunlara bağlanan cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanamayacak.

Üsküdar'da, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 kara yolu güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney katılım, Mahir İz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 kara yolu güney yola katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 karayolu güney yola katılım trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'de, Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti, Taşköprü, Fener Kalamış, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu ve Bağdat caddeleri ile Çetin Emeç Bulvarı trafiğe kapalı olacak.

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler Nuhkuyusu Caddesi'ni, D-100 kara yolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler Göztepe Köprüsü'nü, Taşköprü, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu ve Bağdat Caddeleri ile Çetin Emeç ve Turgut Özal bulvarlarını kullanacak sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 kara yolunu kullanabilecekler. Büyükyalı Caddesi'nden gelen akım da Turgut Özal Bulvarı istikametine yönlendirilecek.