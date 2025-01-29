İstanbul’a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:44

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:44

İstanbulluların uzun zamandır beklediği kar haberi geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının beklendiği tarihleri duyurdu. Şen’in açıklamasına göre, 5-10 Şubat tarihleri arasında soğuk hava dalgası etkili olacak ve İstanbul’un doğu bölgelerinde kar yağışı ihtimali oldukça yüksek.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Prof. Dr. Şen, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında kar yağışlarının etkili olacağını belirtirken İç Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıkların ciddi şekilde düşeceğini ve geniş bir alanda kar yağışı görülebileceğini ifade etti.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların bu haftaya kıyasla yaklaşık 10 derece azalması bekleniyor.

SALI GÜNÜ HAFİF KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Özellikle salı gününden itibaren gece saatlerinde hafif kar yağışı olasılığı bulunuyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kıyı Ege, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yer yer sis görülebileceği belirtilirken, Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.