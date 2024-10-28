İstanbul'da 29 Ekim coşkusu: Dev Türk bayrağı asılan gökdelenler havadan görüntülendi

Megakent İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrağı asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da 29 Ekim coşkusu: Dev Türk bayrağı asılan gökdelenler havadan görüntülendi
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:08

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılı nedeniyle İstanbul’daki gökdelenlere ve binalara dev Türk bayrakları asıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Maslak’ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi.

Dev Türk bayrakları İstanbul’un birçok noktasından görülürken havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #29 Ekim

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