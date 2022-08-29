İstanbul’da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü

İstanbul’da bulunan birçok gökdelen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla bayraklarla donatıldı. Türk bayraklarıyla donatılan binalar havadan görüntülendi.

İHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:38
İstanbul’da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul’daki birçok gökdelen Türk bayraklarıyla donatıldı. Yüksek katlı binalar adeta kırmızı beyaza boyandı. Gökdelenlerin oluşturduğu manzara yurttaşların büyük beğenisini topladı. Ortaya çıkan muhteşem manzara drone ile görüntülendi.


30 Ağustos Zafer Bayramı Türk bayrağı

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