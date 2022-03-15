İstanbul'da ABD vatandaşının şüpheli ölümü
ABD vatandaşı 59 yaşındaki Nabeel Mahmood Cihangir’deki evinde ölü bulundu. Nabeel Mahmoud’un ölüm nedeni ise yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak.
Olay dün akşam 20.00’da Beyoğlu Cihangir Firuzağa Mahallesi Çukurcuma caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye 3 katlı apartmanda yaşayan Amerikan vatandaşı 59 yaşındaki Nabeel Mahmoud’dan kimse haber alamadı.
Haber alamayan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri çilingir yardımıyla Nabeel Mahmoud’un yaşadığı daireye girdi. Polis ekipleri Nabeel Mahmoud’u hareketsiz vaziyette buldu.
İddaya göre yaşadığı yeri iş/ev olarak kullanan Nabeel Mahmood’un kaldığı apartmana daha önce 3 defa hırsız girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede ABD vatandaşının evinde ölü bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Ekipleri ölen kişinin dairesinde çalışma başlattı. Nabeel Mahmoud’un ölüm sebebi araştırılmaya devam ediyor.
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