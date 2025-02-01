İstanbul'da ailesini katleden çocuk hakkında tutuklama kararı!

Eyüpsultan ilçesindeki evlerinde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli çocuk tutuklandı.

İstanbul'da ailesini katleden çocuk hakkında tutuklama kararı!
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İHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 08:26

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan B.Y.'nin (17) sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32), kız kardeşi Zilan Yenigün (12) ve anneannesi Fatma İnce'yi (71) öldürmüş, olaydan sonra da kaçmıştı.

Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan B.Y., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.


Etiketler: #aile #Çocuk #eyüpsultan #tutuklandı

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