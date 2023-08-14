İstanbul'da AVM'de feci kavga! Müşteriler ile çalışanlar birbirlerine girdi...
İstanbul Başakşehir’de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin restoranında müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir’de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinde müşteriler ile restoran çalışanları arasında, iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Yabancı uyruklu müşteriler ile restoran çalışanları birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Kısa sürede alışveriş merkezinin yemek katı savaş alanına dönerken yaşanan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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