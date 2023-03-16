İstanbul'da baltalı oduncu dehşeti: Başına odunla vurulan genç felç kaldı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:26

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 11:19

İstanbul'un Eyüpsultan Kemerburgaz semti Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan Ayvat Bendi Göleti civarında meydana gelen olayda Mustafa Gündüz (28) çalıştığı işyerindeki arkadaşları Onur Ö. (41) Kaan Ç. (22) Kaan A. (44) Uğur Ö. (35) Musa Ç. (30) ve Ümit Ş. (35) ile birlikte piknik alanına geldi.

Bir süre sonra arkadaş grubu alanda ateş yakarak mangal yapmaya başladı. Ancak yakacak odun kalmaması üzerine Gündüz ve arkadaşları, odun dolu traktöre yanaştı. Araçta bulunan adamdan odun isteyen gençler, ona da sucuk-ekmek ikramında bulundu.

BALTANIN SAPIYLA GENÇLERE SALDIRDI

Birkaç odun alan gençler alana dönecekleri esnada traktörün arkasından seyreden otomobildeki bir grup, hakaret etti. Bunun üzerine gençlerle grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine eline odun ve balta alan Amir K. (56) Yakup K. (29) Melahat K. (51) ve Engin K. (27) gençlere saldırdı. Tarafların birbirine girdiği olayda, başına balta sapıyla darbe alan Mustafa Gündüz yere yığılarak hareketsiz kaldı. Olayda Gündüz ile birlikte 5 arkadaşı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

POLİS 11 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise birbirlerinden şikayetçi olan 11 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İfadeleri alınarak “kasten yaralama”, “hakaret”, “tehdit” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

“Odun güzele benziyor güzel köz olur”

Olayla ilgili konuşan Mustafa Gündüz, “İlk başta 20-25 kişiydik, yiyip dağılanlar falan oldu en son 7-8 kişi kaldık. Müdürümüzün toplantısı vardı onu bekliyorduk, o da toplantısı bittikten sonra geldi. Ona sucuk ekmek ayırmıştık diğerleri yemişti, bizim abi de traktörü gördü, o sırada odunu gördü ‘Odun güzele benziyor güzel köz olur sucuk ekmek ikram edeyim odun alayım yapıp hızlıca gidelim’ dedi. Traktörü durdurup orada bir buçuk dakika kadar konuştu arkasında 3-4 tane araba duruyordu biz onları yabancı sandık. Konuştuktan sonra traktörün kapısını kapadı, o sırada arkadaki araçlardan bir kişi indi 55 yaşlarında. Direkt küfür ederek geldi ‘Odunları yerine bırakın’ falan dedi” ifadelerini kullandı.

“BİRİSİ BANA BALTANIN SAPIYLA VURMUŞ”

Gündüz, “Ben de olayı anlatmaya çalıştım ‘Sakin ol, sıkıntı yok, bizim abi durdu sucuk ekmek ikram etti, odun istedi’ falan dedim. Bu sefer bana yöneltti küfürleri ‘Sen karışma ne konuşuyorsun’ falan dedi. Odunu aldı bana yönelince ben de yolun altında oturuyordum, oturduğum yerden kalktım ona doğru yöneldim. Orada bir arbede, bir tartışma çıktı. Arabadan başkaları da indi, bir teyze indi sanırım eşiydi. Sonra olay durulur gibi oldu o sırada adam arabasına yöneldi ve eşine ‘Bana silahımı ver’ dedi. Kadın silahı minibüsün sağ ön kapısından aldı, adama verecekti, ben adamı silahı almasın diye tutarken orada birisi bana baltanın sapıyla vurmuş, ben görmedim kimin vurduğunu, bizim şirkettekiler görmüşler” dedi.

“YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA FELÇ VAR"

Gündüz, “Sonra yere düştüm video kayıtları da var zaten tekrar saldırmaya başlıyorlar. O sırada bir boşluk oldu ben sürünerek kendimi yolun kenarından gölün kıyısına doğru attım, ağaçların arasına saklandım. Yine aradılar beni ama bulamayınca gittiler. O şekilde kurtuldum, saklanmasam gidiyordum yani. Yüzümün sağ tarafında felç var, kafa tasımda kırık var, sağ kulağımda duyu kaybı var, kulak kristallerim oynamış. İç kanamam vardı, kanama kulaktan aktı, 6 gün hastanede yattım. Biz davacı olduk, ilk gün ifade verip serbest kalmışlar. Benim de ifademi hastanede polisler aldı. Cezalarını çekmelerini istiyoruz" diye konuştu.