İstanbul'da bazı vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da lodos dolayısıyla bazı vapur seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 20:50
İstanbul'da bazı vapur seferlerine lodos engeli
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Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabildiği bildirildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.


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