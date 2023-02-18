İstanbul'da bazı vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da lodos dolayısıyla bazı vapur seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabildiği bildirildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
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