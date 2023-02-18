İstanbul'da bazı vapur seferlerine lodos engeli

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 20:50

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 20:50

Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabildiği bildirildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.