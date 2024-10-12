İstanbul'da beklenen yağış başladı: Uçaklar 'CB bulutları' nedeniyle tur atmak zorunda kaldı
İstanbul’da etkili olan 'CB' yani Cümülonimbus olarak adlandırılan, elektrik yüklü bulutlardan nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini de etkiliyor.
Şiddetli yağmur ve elektrik CB Bulutları nedeniyle İstanbul Havalimanı’na için alçalan uçakların pilotları bulutlardan kaçmak için havada tur atmak zorunda kaldı.
BEYOĞLU'NDA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Taksim Meydanı’nda yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ve turistler ise yağmurun altına fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Esenyurt’ta da hayatı olumsuz etkiledi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere caddeden taşan suyun bir evin içerisine girdiği ve araçların güçlükle ilerlediği anlar yansıdı.
Öte yandan Küçükçekmece’de ise şimşek çakma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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