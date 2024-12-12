İstanbul'da Beşar Esad hakkında suç duyurusu

Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki mağdurlara ilişkin Beşar Esad yönetimi hakkında İstanbul'da suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul'da Beşar Esad hakkında suç duyurusu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 19:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukat Gülden Sönmez tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Esad başta olmak üzere askeri ve siyasi sorumlular şüpheli olarak yer aldı.

Dilekçede, avukat Sönmez ile bazı hukukçuların, 7 Mart 2019'da 533'ü kadın bin 183 mağdur adına şüpheliler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulunduğu hatırlatılarak, şüphelilerin Interpol tarafından yakalama kararı çıkarılıp Türkiye'ye teslim edilmeleri talep edildi.

Türkiye'deki soruşturma sürecinde Suriye'de kurulacak yeni yönetimle adli yardımlaşma sağlanarak, başta Sednaya Hapishanesi olmak üzere özel kriminal inceleme yapılması istenilen dilekçede, Esad hakkında UCM'ye yeni deliller sunulacağı, başta Esad olmak üzere şüpheliler hakkında tutuklama talep edileceği kaydedildi.

Dilekçede, yeni sunulacak delillerle yargılamanın başlamasının talep edileceği aktarılarak, ayrıca UCM'den Sednaya ve diğer hapishaneler etrafındaki toplu mezarlarda delil incelemesi yapılması amacıyla heyet gönderilmesinin isteneceği anlatıldı.


Etiketler: #suriye #Esad #hapishane

İlgili Haberler

Özgür Özel 'Esad' çağrısına açıklık getirdi: Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi

Özgür Özel 'Esad' çağrısına açıklık getirdi: Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi
Suriye'de Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi

Suriye'de Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi
İran'dan Esad'a tepki: Uyarılarımızı dikkate almadı

İran'dan Esad'a tepki: Uyarılarımızı dikkate almadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler