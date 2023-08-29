İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Polis bacağından vurdu

Bayrampaşa'da, bir polis memuru otobüs durağında bulunan kişileri bıçakla tehdit eden şüpheliyi ayak bileğinden vurarak yakaladı. Otobüs durağındakileri bıçakla tehdit eden şüphelinin vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

AA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:44
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Bayrampaşa'ya bağlı Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bıçak çeken bir kişi otobüs durağında bekleyenleri tehdit etmeye başladı.

Göreve giden çevik kuvvet polisi durumu fark edip şüpheliyi bıçağı bırakması için uyardı.

Uyarıları dikkate almayan şüpheli polis memurunun üzerine doğru yürümeye başladı.

Polis memuru bu sırada silahıyla ateş ederek şüpheliyi sağ ayak bileğinden vurdu.

49 SUÇ KAYDI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İncelemede şüpheli Volkan L'nin 49 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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