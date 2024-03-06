Son dakika... İTÜ'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi!
Son dakika haberi... İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İstanbul Valiliği, yangının kontrol altına alındığını ve ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.
Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.
VALİLİK: "YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"
İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir."
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