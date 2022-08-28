İstanbul'da binanın çöktüğü anlar böyle görüntülendi

28 Ağustos 2022 Pazar, 09:30

Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor.

Daha önce de çöktüğü belirtilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.

Çökme anı karşı binada oturan bir kişi tarafından kaydedildi.