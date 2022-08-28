İstanbul'da binanın çöktüğü anlar böyle görüntülendi
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Çökme anları karşı binada oturan bir kişi tarafından görüntülendi.
Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor.
Daha önce de çöktüğü belirtilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.
Çökme anı karşı binada oturan bir kişi tarafından kaydedildi.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Kadını baba tuttu, oğlu bıçakladı
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!