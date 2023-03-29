İstanbul'da bir kişi mezarlıkta ölü bulundu
Ümraniye'de silahla vurulan bir kişi, mezarlıkta hafif ticari aracında ölü bulundu.
İstanbul Ümraniye'de güvenlik görevlileri, Kocatepe Mezarlığı içerisinde bir kişinin hafif ticari aracı içinde hareketsiz yattığını görmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ticari araçtaki kişinin silahla vurularak öldüğünü tespit etti.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Cansız beden, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hafif ticari araç ise çekiciyle mezarlıktan kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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