İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat!

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla ‘atanmayan’ öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:42
İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat!
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İstanbul Valiliği, ‘atanmayan’ öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" denildi.



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