İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat!
İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla ‘atanmayan’ öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği, ‘atanmayan’ öğretmenlerin 18 Mayıs
Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00
itibariyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler
Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve
bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç
trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas
Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" denildi.
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