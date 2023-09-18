İstanbul'da dehşet görüntüler: Göç yolundaki leylekleri vurdular

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:08

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:17

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün saat 08.00 sıralarında Sazlıdere Barajı kenarında iddiaya göre, 34 MP 1968 plakalı otomobil ile baraj gölünün kenarına gelen iki kişi, yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla leylekleri vurmaya başladı.

O sırada orada piknik yapan yurttaşların tepki göstermesi üzerine kaçak avcılar, silahlarını ve vurdukları leylekleri alarak olay yerinden uzaklaştı.

LEYLEKLERİ YEMEK İÇİN VURMUŞLAR

Piknik için orada bulunan Yücel Kaya, "Sabah saat sekiz sıralarında baktık ki, silahlı iki kişi gördük. Pusuya yatmış bir yere doğrultuyorlardı silahı. Baktığımızda orada leylek olduğunu gördük. Biz ses yaparak hayvanı kaçırmaya çalıştık ama hayvan kaçamadı. O iki kişi devamlı hayvana sıkıyorlardı, uzun namlulu silahları vardı. Yanlarına gittik, 'Ne yapıyorsunuz' dedik, 'Av yapıyoruz' dediler. 'Bu leylek, avlanır mı bu, siz ne yapacaksınız bunu' dedik, 'Yemek için vuruyoruz' dediler. Sonra aldılar hayvanı gittiler. Adamlara bir zarar veremeyiz, sonra haksız duruma düşeriz diye, uyardık. Ondan sonra hayvanı alıp gittiler" diye konuştu.

"EMNİYET EKİPLERİ DE HAREKETE GEÇTİ"

Hayvansever Gürkan Gazoğlu ise, "Sabah saatlerinde bize bir ihbar geldi. Şamlar Sazlıdere yönünde yabancı uyruklu kişiler, ellerinde silahlarla göçebe olan leylekleri vuruyorlarmış. Bizim arkadaşlarımız bütün kayıtlarını almışlar, biz de hemen buraya geldik. Onun dışında Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri de harekete geçti. Normalde göçebe olan bu hayvanlar, Sazlıdere Barajı'nda sulak olduğu için bu noktada bekliyorlar ve bir süre sonra tekrar daha sıcak bölgelere doğru göç ediyorlar. Bu kişiler maalesef leylekleri yemek için vuruyorlarmış. Çok da vurmuşlar, aracın içinde de leylekler varmış yaralı ve ölü. Maalesef ki yetişemedik buraya ama emniyet güçlerimiz bu aracın plakasıyla İstanbul'da bu kişileri arıyor" dedi.

Polis, göç yolunda mola veren leylekleri vuran kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Yabancı uyruklu kaçak avcıların leylekleri vurduğu anlar ve sonrasında yaşananlar, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde iki kişinin pusuya yatarak ellerindeki silahlarla leylekleri vurmaya çalıştıkları ve bir kişinin vurduğu leyleği elinde tutarak arabasına doğru yürüdüğü, vurulmuş bir leyleğin yerde yattığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca kaçak avcıların kendilerini uyaran yurttaşlara 'Polis misiniz, kimliğinizi gösterin' dedikleri de duyuluyor.