Meteoroloji'den 'yağış ve lodos' uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülkemiz genelinde gün boyu güneşli bir hava hakim olacak. Sonrasında akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, Ülke genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
??27 Eylül 2022 (Salı)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 27, 2022
??Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
??Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/EtDkW7Nwhk
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