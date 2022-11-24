İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşandığı, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu ring seferinin yapılamadığı belirtildi.

Değerli yolcularımız,



Elverişsiz hava koşulları (lodos) sebebiyle seferlerimizde aksama ve iptaller yaşanmaktadır.



Anlık güncellenen iptal seferler için: https://t.co/lJqtXfKHd0



Anlayışınız için teşekkür ederiz.