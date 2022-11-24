İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler, etkili olan lodos nedeniyle iptal edildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşandığı, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu ring seferinin yapılamadığı belirtildi.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) November 24, 2022
Elverişsiz hava koşulları (lodos) sebebiyle seferlerimizde aksama ve iptaller yaşanmaktadır.
Anlık güncellenen iptal seferler için: https://t.co/lJqtXfKHd0
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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