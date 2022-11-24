İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler, etkili olan lodos nedeniyle iptal edildi.

AA
24 Kasım 2022 Perşembe, 10:05
İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli
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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşandığı, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu ring seferinin yapılamadığı belirtildi.


İstanbul Deniz ulaşımı Lodos

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