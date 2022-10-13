İstanbul'da denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu
İstanbul'da Tuzla açıklarında deniz temizleme görevlilerince bulunan cesedin, bir süredir kayıp olan kadın doğum uzmanı Doç. Dr. Taner Günay'a ait olduğu belirlendi.
Geçtiğimiz cumartesi günü deniz temizleme botunda görev yapan çalışanlar kıyıya yakın mesafede su yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, kıyıya çıkarıldıktan sonra morga kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde cesedin, Pendik'teki özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. Taner Günay'a (44) ait olduğu belirlendi. Taner Günay'a, ailesinin bir süredir ulaşamadığı öğrenildi.
Günay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kocaeli'de toprağa verildi.
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