İstanbul'da 1.5 milyon liralık dolandırıcılık: 10 tutuklama

İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon liralık dolandırıcılık yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:15
İstanbul'da 1.5 milyon liralık dolandırıcılık: 10 tutuklama
Abone Ol google-news

İstanbul’da 31 Aralık 2023 tarihinde Kadıköy’de polise başvuran A.G. kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu.

Emekli olduğu öğrenilen A.G., arayan kişilerin banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek kendisini korkuttuğunu söyledi. Şüphelilerin operasyon bitene kadar parayı söyledikleri hesaba havale edilmesini istediğini de belirten mağdur A.G. bankadaki parasını verilen hesaba gönderdiğini anlattı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın gönderildiği banka hesap bilgilerini inceledi. Havale edilen paranın, işlemin ardından çekildiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda olayla ilgili 3’ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemede  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


İstanbul haberleri dolandırıcılık haberleri dolandırıcı haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

PTT'den dolandırıcılık uyarısı: 'Kargo teslimi' yapanlara dikkat!

PTT'den dolandırıcılık uyarısı: 'Kargo teslimi' yapanlara dikkat!
50 farklı dolandırıcılık suçundan cezası bulunan şahıs yakalandı

50 farklı dolandırıcılık suçundan cezası bulunan şahıs yakalandı
Sahte altın dolandırıcısı 3 şüpheli tutuklandı

Sahte altın dolandırıcısı 3 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon