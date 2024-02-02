Sahte altın dolandırıcısı 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'da altın kaplaması metalleri kuyumculara satarak haksız kazanç sağladığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:35
Sahte altın dolandırıcısı 3 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuyumculara altın kaplaması olan metalleri satarak 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçu işleyen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara'da 12 olaya karıştıkları, Tokat, Sivas, Çorum, Sakarya, Elazığ, Diyarbakır, Kars'ta da 25 kuyumcuyu mağdur ettikleri tespit edildi.

Bu yöntemle 250 bin lira haksız kazanç sağlayan dolandırıcıların; MASAK ile ortaklaşa yapılan çalışmada, bir miktar parayı ATM'lerden başka hesaplara yatırarak yakalanmaları halinde paraya el konulmaması için önlem aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin kuyumcuların güvenlik kameralarına yakalanmamak için şapka, bere gibi aksesuar taktıkları, yakalanma şansını azaltmak için kuyumculara alışveriş için gönderilen kişileri sürekli olarak değiştirdiği belirlendi. Ayrıca komisyon ücreti vererek suç kaydı olmayan kişilere alışverişi yaptırdıkları da şüphelilerin ifadeleri sonucu ortaya çıkarıldı. 

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.


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