İstanbul'da düğünde 'eski sevgili' dehşeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da iddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kader İrgören'i silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Taşan, olay yerinde hayatını kaybederken, Kader İrgören ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Sultanbeyli'de dün akşam saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader İrgören'e silahla ateş etti.
KADINI VURDU ARDINDAN İNTİHAR ETTİ
Kader İrgören'i ağır yaralayan Ahmet Taşan, ardından başına sıkarak yaşamına son verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kader İrgören'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ahmet Taşan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
DÜĞÜNDEKİLER PANİKLE KAÇTI
Ahmet Taşan'ın katıldığı nişanda, Kader İrgören'i ve kendini vurmadan hemen önce halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Bir başka görüntüde ise gerçekleşen olay sırasında, davetlilerin halay çekerken bir kişinin koştuğu, ardından davetlilerin panikle kaçıştığı görülüyor.
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