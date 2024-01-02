İstanbul’da eczaneden güneş kremi hırsızlığı kamerada: Dolmuşa binerek uzaklaştı
İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, eczaneye gelerek uzun süre incelediği 600 TL değerindeki güneş kremini çaldı. Hırsızlığı yaptıktan sonra eczaneden ayrılan kadın, hiçbir şey olmamış gibi dolmuşa binerek gözlerden kayboldu.
Olay geçen ay saat 13.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir eczanede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, eczaneye girerek reyonları incelemeye başladı. Uzun süre güneş kremlerini inceleyen kadın, kutularından çıkardığı kremleri tek tek kokladı.
HIRSIZLIK YAPIP DOLMUŞA BİNDİ
Ardından 600 TL tutarındaki bir güneş kremini elinde tutan kadın, etrafı kontrol ettikten sonra ürünü el çabukluğuyla çantasına attı. Hırsızlığı yaptıktan sonra eczaneden ayrılan kadın, sokak üzerinde dolmuşa binerek gözden kayboldu. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansırken, işyeri sahibinin kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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