İstanbul'da feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 07:42

Güncelleme: 16.10.2023 - 08:03

Dün akşam saat 20.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Patnos Sokak üzerinde iddiaya göre ismi öğrenilemeyen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün hakimiyetindeki Range Rover marka araç caddeye hızla çıkarken, sağ yoldan gelen ismi ve plakası öğrenilemeyen başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da bir üretim tesisinin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Çevredeki yurttaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay ile ilgili inceleme başlattı.



