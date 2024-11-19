İstanbul'da film gibi olay: Aynı mescide beşinci kez hırsız girdi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:46

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:48

Üniversite Mahallesi'ndeki Hicret Mescidi'nde 13 Kasım Çarşamba günü gece geç saatlerde mescide gelen kimliği belirsiz kişi, bahçe kısmındaki dikenli tel örgüyü aşarak pencereyi zorladı ardından da 5 metre yükseklikten atlayarak mescide girdi.

Son 1,5 yıl içerisinde beşinci kez mescide giren şüpheli fark edilmemek için yanındaki cep telefonunun ışığını kullandı. Şüpheli imamın cüppesinin bulunduğu elbise dolabının yanı sıra Kuran ve dini kitapların bulunduğu dolapları tek tek aradı.

Yaklaşık 1 saat mescitte kalan şüpheli, cemaatin bağış paralarının bulunduğu kumbarayı zorlayarak açtı. Şüpheli daha sonra paraları alarak kaçtı.

'BİZİ CANIMIZDAN BEZDİRDİ'

Müezzin Harun Sefertaş, "Hırsızın kendisi şu bölümden içeri girmek suretiyle buradan aşağı inmişti. Arkadan camı kırmak suretiyle içeriye girdi ve her yeri dolanmaya başladı. Emniyet kilidi yaptırdık emniyet kilidini de kırdı. Daha evvel buraları kililtlemiştik. Bu arkadaş sürekli giriyor sadaka kutusunu patlatayıp gidiyor.Şüphelinin yakalanmasınıı istiyoruz.Cezasının verilmesini istiyoruz bizi canımızdan bezdirdi.Biz tehlikedeyiz. Yarın öbür gün binaya çıktığı zaman biz ne yapabiliriz buna? Yakalanmasını talep ediyoruz. Zaten burada birşey yok.Buradaki kapakları açıyor. Kur'an- ı Kerim'in içlerine, yaz kursuna gelen çocukların iaşeleri vardı burada onları toplayıp içlerini arıyor" diye konuştu.

Mescidin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin sadaka kutusunu açmak için uzun süre uğraştığı anlar görülüyor. Hırsız sadaka kutusunu açtıktan sonra bu kez dolapları arıyor.

Elindeki cep telefonu ışığıyla her yere bakan ve mescidin her köşesini arayan hırsız daha sonra olay yerinden kaçıyor.