İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı

Beyoğlu’nda sevgilisini evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca bina sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden genç ertesi sabah, binaya kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde silahla yakalanan saldırgan tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:40
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Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde, geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 06.00 sıralarında, semtte oturan bir kızla sevgili olan Emircan A. (20) geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını evinden aldı.

Bir süre sonra sevgilisini evine götüren genç, onu bırakırken motosikletiyle sokakta ara gaz vererek gürültü yaptı. Gürültüden rahatsız olan bina sakinleri ise iddiaya göre Emircan A.’ya küfrederek, genci kovdu.

MAHALLEDEN KOVULUNCA BİNAYA ATEŞ AÇTI

Yaşananları kendisine yediremeyen Emircan A. ertesi gün sabaha karşı bir arkadaşını da yanına alarak motosikletle sokağa geldi. Binanın önünde duran Emircan A. ardından silahını çıkartarak binaya 7 el ateş etti.

Kurşun yağdıran saldırgan motosikletle kaçarken, neye uğradığını şaşıran bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayın ardından ihbar üzerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, motosikletin plakasının 34 GZR 013 olduğunu tespit etti.

Güzergah üzerindeki kameraları tek tek inceleyen polis, saldırganın olaydan sonra Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ne gittiğini belirledi. Plaka sorgusunu yapan ekipler, motosikletin emniyette 12 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. olduğunu buldu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Eve operasyon düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Emircan A.’yı kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile kask ele geçilirdi.

Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emircan A., çıkartıldığı mahkemece “mala zarar verme” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“SEVGİLİMİN GÖZÜ ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞÜRDÜLER”

Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikleti ses çıkarttığı için binadakilerin kendisine küfür ve hakaret ederek kendisini kovduğunu, sevgilisinin gözünde küçük düştüğü için yaşananları gururuna yediremediği, bu yüzden de binaya ateş açtığını söyledi.


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