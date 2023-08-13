İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olan 33 hükümlü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:14
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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik 7 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri arasında belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda Ferit D. hırsızlıktan 18 yıl, Mert C.T. hırsızlıktan 17 yıl, Cengiz E. silahlı yağmadan 16 yıl 8 ay, İsmail Ç. çocuğa cinsel istismardan 14 yıl, Şakir Ş. cinsel istismardan 9 yıl 7 ay, Hüsnü A. yağmadan 8 yıl 9 ay, Filit K. birden fazla kişi tarafından birlikte yağmadan 8 yıl 4 ay olmak üzere aranan toplam 33 hükümlü şahıs, yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge polis merkezi amirliklerine teslim edildi.


hırsızlık cinsel istismar yağma

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