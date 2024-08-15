İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 8 gözaltı

İstanbul’da haraç almak istedikleri işyerlerine silahlı saldırı düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:39
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4–11 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu'nda birden çok işyerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıları işyerlerinden haraç almaya çalışan şüphelilerin düzenlediği tespit edildi. Düzenlenen perasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 211 adet fişek, 1 adet balistik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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