İstanbul'da haraç çetesinin yazışmaları ortaya çıktı: '3-4 tane atsanız yeter'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:22

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:26

Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakol Sokakta 25 Şubat Salı saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan saldırganlar tekel bayine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

5'İ ÇOCUK 6 GÖZALTI

Olayla ilgili başlatılan çalışmada yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü izlendi. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ardından şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak saklandıkları eve kadar takip edildi. Ardından operasyonun düğmesine basıldı.

Polis ekipleri eve yaptığı baskında 5'i çocuk 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Evde yapılan aramada ise bir cep telefonu bulundu. Telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobilden çekilen görüntülerde bir şüphelinin aracın camını açarak işyerine ateş ettiği, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı. Aynı telefonda şüphelilerin whatsapp üzerinden yapılan konuşmaları tespit edildi. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin resminin işaretlendiği bir fotoğrafın altına "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter" yazdığı belirlendi.

Şüphelilerin bu mesaja cevap olarak, "Bizim her şeyimiz hazır 3 bin Euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın" denilerek cevap verildiği tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları değerlendirilen 3 tabanca bulundu.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden M.G. Asayiş Şube Müdürlüğünden, 5 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.