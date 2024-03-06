İstanbul'da infaz... Otomobilde cansız bedeni bulundu!

Küçükçekmece ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Hayatını kaybeden kişinin üzerinden, Mesut Özkol adına kimlik çıktığı belirtilirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:52
Abone Ol google-news

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu'nda, dün sabah saatlerinde feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; yurttaşlar park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak kapıları açtı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ!

Sağlık ekiplerinin kontrolünde başından silahla vurulmuş olan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı aramada ise, Mesut Özkol adına kimlik buldu. Olay yeri inceleme ile Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardında ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis ekipleri soruşturma başlattı.


ceset haberleri İstanbul haberleri otomobil haberleri silah haberleri Soruşturma haberleri sürücü haberleri

İlgili Haberler

Cinayetle suçlanıyordu: Stadyumda infaz edildi

Cinayetle suçlanıyordu: Stadyumda infaz edildi
İzmir'de sokak ortasında infaz... Soruşturmada yeni gelişme!

İzmir'de sokak ortasında infaz... Soruşturmada yeni gelişme!
Sokak ortasında kanlı infaz... Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Sokak ortasında kanlı infaz... Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çanakkale’de korkutan deprem… Belediye başkanından açıklama

Çanakkale’de korkutan deprem… Belediye başkanından açıklama
Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?

Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?
İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
Meta paylaşımı X platformundan yaptı: Elon Musk’ın diline düştü

Meta paylaşımı X platformundan yaptı: Elon Musk’ın diline düştü
Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'

Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'
Bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu: Zirvede yeni bir dizi var

Bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu: Zirvede yeni bir dizi var
Gaflarıyla gündemden düşmüyor: Murat Kurum bu sefer de seçim tarihini karıştırdı

Gaflarıyla gündemden düşmüyor: Murat Kurum bu sefer de seçim tarihini karıştırdı
İzmir’den son anket geldi: ‘CHP’nin kalesinde’ yüzdeler netleşiyor

İzmir’den son anket geldi: ‘CHP’nin kalesinde’ yüzdeler netleşiyor