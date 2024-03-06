İstanbul'da infaz... Otomobilde cansız bedeni bulundu!

Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:52

Güncelleme: 06.03.2024 - 10:26

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu'nda, dün sabah saatlerinde feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; yurttaşlar park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak kapıları açtı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ!

Sağlık ekiplerinin kontrolünde başından silahla vurulmuş olan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı aramada ise, Mesut Özkol adına kimlik buldu. Olay yeri inceleme ile Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardında ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis ekipleri soruşturma başlattı.