İzmir'de sokak ortasında infaz... Soruşturmada yeni gelişme!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli Manisa'da gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:00
İzmir'de sokak ortasında infaz... Soruşturmada yeni gelişme!
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta dün Fırat Yurteri'nin (32), tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Olay yerinden Yurteri'ye ait otomobille kaçan şüpheli ve yanındaki kişilerin yakalanmamak için araç değiştirerek Manisa'ya gittikleri belirlendi.

Polis, Manisa'da düzenlenen operasyonla cinayet zanlısı A.Ö. ile yanındaki İ.Ö. (63) ve B.Ö.'yü (16) suç aleti tabancayla yakaladı.

Zanlı A.Ö. ile Fırat Yurteri arasında otomobil alışverişinden kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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