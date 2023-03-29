Kadıköy’de Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: 1 işçi göçük altında kaldı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:59

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 13:12

Olay, Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yerleşke içerisinde yapılan yol yapım çalışması esnasında göçük oluştu.

Çalışma yapan işçilerden biri göçük altında kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Göçüğün oluştuğu alan dron ile görüntülendi.