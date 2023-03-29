Kadıköy’de Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: 1 işçi göçük altında kaldı

Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşke içerisinde iş makinesiyle yapılan kazı sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:59
Kadıköy’de Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: 1 işçi göçük altında kaldı
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Olay, Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yerleşke içerisinde yapılan yol yapım çalışması esnasında göçük oluştu.

Çalışma yapan işçilerden biri göçük altında kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Göçüğün oluştuğu alan dron ile görüntülendi.


Marmara Üniversitesi göçük İşçi

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