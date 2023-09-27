İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 08:25
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın, haklarında istihbari bilgi bulunan şüphelilere ilişkin gözaltı kararı vermesinin ardından, emniyet güçleri harekete geçti.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.


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IŞİD İstanbul

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