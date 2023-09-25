Kayseri'de IŞİD üyesi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:15
Kayseri'de IŞİD üyesi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, ülkede faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Suriye’de bulundukları dönem içerisinde IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

MATERYELLERE EL KONULDU

Kocasinan ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslara ait birçok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.


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