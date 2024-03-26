İstanbul'da IŞİD operasyonu... 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:37
İstanbul'da IŞİD operasyonu... 17 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 27 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu sabah düzenlenen operasyonla 17 şüpheli yakalandı. Diğer 10 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.


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