İstanbul'da IŞİD operasyonu... 17 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:37

Güncelleme: 26.03.2024 - 09:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 27 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu sabah düzenlenen operasyonla 17 şüpheli yakalandı. Diğer 10 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.