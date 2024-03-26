İstanbul'da IŞİD operasyonu... 17 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 27 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu sabah düzenlenen operasyonla 17 şüpheli yakalandı. Diğer 10 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
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