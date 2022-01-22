İstanbul'da IŞİD operasyonu
İstanbul'da terör örgütleri IŞİD ve El-Kaide'nin alt kanadı olduğu belirtilen Hürasettin Tugayları'na (HAD) yönelik 8 ilçede 11 farklı adreste düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, IŞİD, El Kaide/HAD, HTŞ/FEC/ENC terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğundan şüphelenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 8 ilçede 11 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda tamamı yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen yabancı uyruklu şüphelilerin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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