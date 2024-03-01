Afyonkarahisar'da IŞİD operasyonu: Yurda giriş yasağı olan şüpheliler yakalandı!
Terör örgütü IŞİD'e yönelik Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte silahlı terör örgütü IŞİD'le iltisaklı yabancı uyruklular olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yurda giriş yasağı olan N.B.A.A, S.K.S.A. ile T.B.A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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