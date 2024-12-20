İstanbul’da IŞİD operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları anlaşılan 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kimlikleri ve yerleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için dün operasyon başlatıldı. Birçok adrese özel harekat timleri ile birlikte yapılan zincirleme operasyonlarda, 16 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Etiketler: #IŞİD #İstanbul #Operasyon #gözaltı
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